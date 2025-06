« Ensemble pour nos animaux fête les 180 ans de la SPA » : votre soirée ce soir sur France 3 (4 juin)

Publicité





« Ensemble pour nos animaux – Fête les 180 ans de la SPA » au programme TV du mercredi 4 juin 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 vous propose la soirée « Ensemble pour nos animaux – Fête les 180 ans de la SPA ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Ensemble pour nos animaux fête les 180 ans de la SPA » : présentation

Alors que l’été approche – période tristement marquée par une recrudescence des abandons – la SPA a plus que jamais besoin de notre soutien.

Avec près de 80 millions d’animaux de compagnie, la France figure parmi les pays européens comptant le plus grand nombre de chiens et de chats. Les Français se montrent de plus en plus sensibles à la cause animale : 95 % d’entre eux reconnaissent que les animaux ont des droits. Et pourtant, chaque année, ce sont 200 000 animaux domestiques qui sont abandonnés dans l’Hexagone.

Face à cette réalité, France Télévisions se mobilise et consacre une soirée exceptionnelle à la défense de la cause animale, animée par Stéphane Bern. De nombreuses personnalités et figures emblématiques du groupe se réunissent autour de cet événement solidaire, qui comprendra un grand appel aux dons en faveur de la SPA.



Parrain de la soirée, Philippe Caverivière affichera son engagement aux côtés de la cause animale.

Sur le plateau, le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, sera entouré de célébrités venues réagir à une série de reportages poignants, consacrés entre autres aux « superpouvoirs » des chiens et des chats, aux parcours de vie de ceux qui ont tout donné pour protéger les animaux, ou encore à la préservation des espèces menacées.

Chloé Nabedian présentera quant à elle les dix grands projets menés par la SPA en métropole et dans les Outre-mer, rendus possibles grâce à la générosité des Français. Un grand quiz sur les animaux viendra également rythmer la soirée, auquel participeront les célébrités invitées, en présence de la vétérinaire comportementaliste Laëtitia Barlerin, experte reconnue depuis plus de 20 ans.

Aujourd’hui, 90 % des Français considèrent leur animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille.

Cette grande opération est l’occasion de célébrer cet attachement profond et de rendre hommage à tous ceux qui, au sein de la SPA, œuvrent au quotidien pour offrir une vie meilleure aux animaux.