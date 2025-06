Demain Nous Appartient spoiler : Jack sous le choc, Rayane avoue tout ! (vidéo épisode du 6 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rayane va finalement tout dire à Jack dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il lui donne rendez-vous sur la plage pour lui annoncer qu’il a décidé de rompre…











Pour Jack, c’est la douche froide ! Il ne s’attendait pas à ça même s’il trouvait le comportement de Rayane étrange. Et Rayane lui annonce qu’il a rencontré quelqu’un et qu’il a envie d’être avec lui… Jack souffre en entendant tout ça et il comprend que Rayane lui a menti pendant des semaines. Il lui demande s’il le connait l’autre garçon… Rayane est gêné.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1960 du 6 juin 2025 : Rayane dit tout à Jack

