Mort de Nicole Croisille à 88 ans

Publicité





La chanteuse et comédienne française Nicole Croisille est décédée le 3 juin 2025 à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé son agent à l’AFP. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, elle laisse derrière elle une carrière artistique riche et diversifiée.

ladepeche.fr











Publicité





Nicole Croisille a débuté sa carrière artistique comme danseuse à la Comédie-Française, avant de devenir mime aux côtés de Marcel Marceau. Elle s’est ensuite tournée vers la chanson, se produisant dans des clubs de jazz à Chicago et accompagnant des musiciens noirs américains.

En 1966, elle connaît un succès international en interprétant la bande originale du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, composée par Francis Lai, notamment le célèbre « Chabadabada ». Elle enregistre ensuite plusieurs titres marquants tels que « Parlez-moi de lui », « Une femme avec toi » ou « Téléphone-moi ».

Outre la chanson, Nicole Croisille s’est illustrée au théâtre et au cinéma. Elle a joué dans des films tels que Les Uns et les Autres (1981) et Les Misérables (1994), et a participé à des comédies musicales comme Hello Dolly en 1992 au Théâtre du Châtelet.



Publicité





En 2010, elle a été faite Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur par Frédéric Mitterrand, en reconnaissance de sa contribution à la culture française.

Nicole Croisille laisse derrière elle un héritage artistique riche et diversifié, marqué par une voix unique et une présence scénique remarquable. Sa carrière, qui s’étend sur plusieurs décennies, a profondément marqué le paysage culturel français.