« Famille je vous aime » : les invités de Michel Drucker ce soir sur France 3 (13 juin 2025)

Publicité





Ce soir sur France 3, Michel Drucker vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle émission, « Famille je vous aime ». Qui sont les invités de sa première ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h05 sur France 3 et en replay sur France.TV..







Publicité





Famille je vous aime : le concept

Tout au long de sa carrière, Michel Drucker a pris l’habitude d’interviewer les parents de ses invités pour mieux comprendre leur parcours. De ces rencontres sont nés des liens forts avec de nombreuses familles, donnant naissance à l’idée de Famille, je vous aime.

Diffusée en prime time sur France 3, cette émission met à l’honneur un thème universel : la transmission.



Publicité





La famille est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes, qu’ils soient humoristes ou chanteurs. Pour cette première émission, le parrain n’est autre que Gad Elmaleh, accompagné de ses parents, Régine et David. Il sera entouré de nombreuses personnalités venues partager, elles aussi, un bout de leur histoire familiale : Dany Brillant, Anne Roumanoff, Roman Doduik avec leurs mamans, mais aussi Michèle Bernier, Laurent Voulzy, Gérard Lanvin, Louis Chedid, Michel et Béatrice Leeb et leurs enfants, sans oublier David Hallyday et Olivier de Benoist, dont les derniers spectacles évoquent justement ce thème.

Entre moments d’émotion et éclats de rire, ces familles pas comme les autres n’ont pas fini de nous toucher et de nous faire sourire !