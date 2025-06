« On n’est pas d’accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (13 juin 2025)

Publicité





Ce vendredi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de son émission « On n’est pas d’accord ». L’animateur vous propose un dispositif inédit pour résoudre des conflits entre particuliers !





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







Publicité





« On n’est pas d’accord » : présentation

Des Français en désaccord font appel à Julien Courbet pour tenter de résoudre leurs conflits. Sur son plateau, en public, il écoute leurs témoignages, fait intervenir un enquêteur et recueille l’avis d’experts. À l’issue de l’émission, deux options s’offrent aux parties : parvenir à un accord à l’amiable ou laisser Julien Courbet trancher, en désignant celui qui a raison et celui qui a tort, au vu des éléments révélés.

Au sommaire ce vendredi 13 juin

Pauline vs Michel : La maison de la colère

Depuis deux ans, Pauline loue une maison à Michel. Mais ce qui devait être un havre de paix s’est transformé en enfer à cause de l’humidité et de nombreux défauts. Elle accuse Michel de lui avoir dissimulé ces problèmes. De son côté, Michel conteste fermement, affirmant que le logement est tout à fait habitable.



Publicité





Olivia vs Marijana : La guerre des étages

Olivia, qui vit au deuxième étage, ne supporte plus les nuisances sonores émanant de l’appartement du dessous, loué par une famille via Marijana. Cris, bruits constants : son quotidien est devenu insupportable. Marijana, qui ne vit pas sur place, minimise la situation et soutient ses locataires. Olivia réclame un relogement ou des travaux d’insonorisation.

Gwendoline et Ludovic vs Yvon : Des voisins aux abois

Éleveurs de chiens, Gwendoline et Ludovic font face aux plaintes répétées de leur voisin Yvon, excédé par les aboiements. Tandis qu’ils souhaitent exercer leur activité en paix, Yvon cherche des solutions pour retrouver sa tranquillité. Le dialogue semble rompu : Julien Courbet pourra-t-il apaiser les tensions ?