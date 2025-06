« À l’instinct » du 13 juin 2025 : nouvel épisode inédit ce soir sur France 2

Publicité





Après un pilote diffusé il y a deux ans, « À l’instinct » est de retour pour un nouvel épisode inédit ce soir sur France 2.





A découvrir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« À l’instinct » : l’histoire de l’épisode « En eaux profondes »

À la suite des événements survenus à Nantes, le capitaine Téva Royer fait la connaissance de la commandante spéciale Oriane Girard. Il devient son partenaire dans l’enquête de dossiers singuliers et troublants, qu’elle est chargée d’élucider.

Leur première affaire les mène à Saint-Avène, un village encore marqué par une tragédie survenue un an plus tôt. À l’époque, un accident de car avait coûté la vie à une institutrice et à quatre enfants. Le corps du conducteur n’avait jamais été retrouvé.



Aujourd’hui, un nouveau drame frappe exactement au même endroit : la sœur du chauffeur vient d’y perdre la vie dans des circonstances tragiques.

Plongée dans cette enquête au lourd passé, Oriane découvre grâce à Téva une approche inattendue qui l’interpelle : l’instinct, l’écoute empathique et une profonde connexion à la nature.

Interprètes et personnages

Avec Christopher Bayemi (Capitaine Téva Royer), Juliette Plumecocq-Mech (Commandante Oriane Girard), Ophelia Kolb (Diane Rexler), Julien Boisselier (Louis Rocher), David Clavel (Franck Debacq), Sophie Le Tellier (Commandante Delcourt), Pasquale d’Inca (Gilles Chapuis)