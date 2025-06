Ici tout commence du 13 juin : Teyssier sur le départ, Clotilde fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1197 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1197 – L’institut a réouvert mais pas de répit pour les élèves dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ce soir, alors que Teyssier va s’absenter, Clotilde va faire une terrible annonce !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 juin – résumé de l’épisode 1197

La situation à l’Institut est particulièrement critique. Bien que l’école ait rouvert ses portes, le scandale sanitaire récent a laissé de lourdes traces. Les médias ont sévèrement entaché la réputation de l’établissement, au point que Teyssier et son équipe se retrouvent confrontés à une situation inédite : aucune réservation n’a été enregistrée pour la réouverture du Double A. Malgré cette crise, Anaïs Grimbert garde un brin d’optimisme et trouve une idée… Elle enregistre une vidéo pour assurer que le Double A n’était pour rien dans l’empoisonnement, ils ont été victime d’un acte malveillant. Billie met la vidéo en ligne et le Double A se remplit petit à petit…

Plus tard, Constance apprend que son procès débutera la semaine prochaine à Nantes. Emmanuel décide de l’accompagner durant toute la durée du procès, il laisse les commandes à Clotilde pour les examens de fin d’année mais lui demande de se montrer intransigeante ! La cheffe Armand, contre l’avis de Rose, décide de reprendre un principe de son père. Elle fait alors une annonce choc sur le groupe des élèves : le dernier de chaque promo sera exclu de l’institut !



De son côté, face à la complicité entre Coline et Stanislas, Angèle est enfin prête à dire la vérité à sa fille.

Ici tout commence du 13 juin 2025 – extrait vidéo

