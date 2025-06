Plus Belle La Vie du 13 juin 2025 : Chloé introuvable, Babeth esquive Mathieu (résumé + extrait vidéo épisode 354 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 354 de PBLV – Alors que Babeth a été victime d’une agression et qu’on a volé des médicaments, Chloé a disparu cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Babeth esquive Mathieu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 juin 2025 – résumé de l’épisode 354

Luna arrive au cabinet médical à la recherche de Babeth. Elle la découvre bâillonnée dans une salle et prend peur. Rapidement, elle la rassure et appelle Patrick. Plus trard, au commissariat, Babeth témoigne : elle décrit l’homme qui l’a agressée, mais ce dernier portait un casque et n’a pas prononcé un mot. Il a dérobé des médicaments aux effets planants, vraisemblablement pour alimenter un trafic destiné à des toxicomanes. Luna semble troublée… L’agresseur a été rapide et méthodique, comme s’il avait tout prévu. Patrick demande à Babeth qui était au courant du stock. Elle répond que tout le monde le savait, car une collecte avait été organisée.

Babeth retrouve Luna et lui confie ses soupçons : elle pense que Chloé est impliquée dans le vol. Luna prend sa défense, mais Babeth est catégorique. Chloé a justement refusé un plan boulot ce soir-là, ce qui l’intrigue. Elle pense qu’elle ou son ex ont pu transmettre les informations. Elle veut prévenir Patrick, mais Luna lui demande de lui laisser 24 heures pour parler à Chloé.



Luna tente encore de joindre Chloé, sans succès. Nisma l’informe que Chloé a annulé ses tâches du jour sans explication. Inquiète, Luna apprend également qu’elle est absente du foyer. Nisma propose d’appeler la police, mais Luna refuse. Armand Billard et Eléna doivent venir visiter l’appartement. Elles espèrent que Chloé s’y présentera.

Mathieu revoit Babeth, qui avoue avoir mal dormi. Elle remarque qu’il est encore à Marseille. Il lui parle de la lettre qu’il avait glissée dans son sac. Babeth avoue ne pas l’avoir lue : elle a dû disparaître avec les médicaments volés.

Au Pavillon des Fleurs, Armand attend avec Eléna, mais Chloé ne vient pas. Toujours injoignable, elle inquiète Luna. Armand annonce qu’il doit raccompagner la petite fille dans sa famille d’accueil et faire un rapport pour assurer sa protection. Luna tente de le retenir, redoutant qu’il soit arrivé quelque chose à Chloé. Pendant ce temps, Chloé est seule… en larmes.

De son côté, Ariane briefe Zoé avant l’épreuve écrite du bac de français. Léa remet à Thomas quelque chose de la part de Gabriel, qui n’a pas pu être là. Ariane propose d’accompagner Zoé, mais celle-ci refuse.

Au Mistral, Yolande arrive avec une enveloppe urgente. Elle demande à Louis où se trouve Barbara. Comme elle est absente, Yolande lui confie une lettre confidentielle avec insistance, visiblement bouleversée. Plus tard, en cuisine, Louis retrouve Barbara, visiblement contrariée après avoir lu la lettre de Yolande. Elle refuse de lui en dire plus, puis finit par lui avouer qu’elle le faisait marcher pour lui donner une leçon. Louis soupire, soulagé.

Aya discute avec Léa : elle espère que Thomas réussira le bac. Elles évoquent ensuite le crush de Gabriel pour un masseur. Léa confirme qu’il est très attaché. Thomas, qui a oublié sa carte d’identité, surprend leur conversation. Léa s’inquiète : cela pourrait le perturber avant l’épreuve. Thomas rejoint Zoé, visiblement contrarié. Il lui confie son agacement envers Gabriel, mais Zoé lui rappelle que c’est son ex.

