« Je sais que ma fille est vivante » : votre téléfilm inédit ce 18 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Je sais que ma fille est vivante » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 18 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Je sais que ma fille est vivante ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Je sais que ma fille est vivante » : l’histoire, le casting

À quinze ans, Erica disparaît après une soirée bowling avec son meilleur ami. L’adolescente avait déjà fugué à trois reprises dans l’année, ce qui pousse la police à ne pas déployer de gros moyens pour la retrouver. Mais rapidement, d’autres disparitions de jeunes femmes dans la région alertent les autorités. Un tueur en série est arrêté et avoue plusieurs meurtres, dont celui présumé d’Erica. Pourtant, sa mère refuse de croire à sa mort. Trois ans plus tard, en plein procès du suspect, Erica réapparaît saine et sauve. Elle vivait en réalité non loin de chez sa mère, cachée dans la maison de son petit ami, de plusieurs années son aîné.



Avec : Lyndsy Fonseca (Carrie O’Brien), Emma Tremblay (Erica Bennett), Kyle A. Clark (Andrew Jensen), Bronwen Smith (Détective Richards)

Et à 16h10, retrouvez le film culte « Des voisines presque parfaites »

Dans le cadre d’un projet solidaire, Ella et sa fille Lucy emménagent dans une maison prêtée par la famille Robinson. Mais la situation bascule lorsque Marie Robinson disparaît, suivie peu après par Lucy. Les deux familles sombrent dans l’angoisse. Blessé, Mark Robinson ne peut les aider, et ce sont alors les deux mères qui se lancent, ensemble, à la recherche de leurs filles disparues…

Avec : Kristi Murdock (Roxanne Robinson), James Hyde (Mark Robinson), Noémi VanSlyke (Macie Robinson), Alisha Ricardi (Ella Willis)