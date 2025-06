Plus belle la vie spoiler : Luna et Chloé en danger de mort, Ulysse vire Apolline ! (19 juin 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Luna demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’elle a décidé de faire cavalier seul pour retrouver Chloé, dans l’épisode du jeudi 19 juin 2025, Luna a été enlevée elle aussi et elle est séquestrée avec Chloé !











Chloé est malade et au plus mal, Luna est très inquiète. Elle a une blessure à la jambe qui s’est infectée et risque de mourir… Elle alerte le gardien, qui refuse d’appeler les secours et la menace… Chloé et Luna sont en danger de mort alors que de leur côté, Babeth et Blanche commencent à s’inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de Luna depuis la veille.

Babeth décide d’alerter Patrick mais il lui explique qu’il n’a pas assez d’éléments pour ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Babeth est en colère et décide de se débrouiller seule…



Pendant ce temps là, Ulysse découvre toute la vérité sur Apolline. Il la confronte et elle lui ment encore une fois les yeux dans les yeux. Bouleversé et déçu, Ulysse avoue qu’il se sent humilié et trahi. Il vire Apolline et lui annonce qu’il ne veut plus jamais la revoir !