Les 12 coups de midi : plus que 2 semaines avant l’élimination d’Émilien, les détails

C’est un tournant historique qui s’apprête à bouleverser « Les 12 coups de midi » sur TF1 ! Ce dimanche 22 juin marque un cap symbolique : dans exactement deux semaines, Émilien, le plus grand Maître de Midi de tous les temps, quittera le jeu.











Selon les informations dévoilées en exclusivité par Clément Garin sur X (anciennement Twitter) le mois dernier, l’élimination d’Émilien sera diffusée le dimanche 6 juillet. Une date déjà cochée dans les agendas des fans, tant elle s’annonce chargée en émotions.

Une page se tourne

Avec plus de 600 participations et plus de 2,5 millions d’euros de gains, Émilien a littéralement pulvérisé tous les records du jeu animé chaque midi par Jean-Luc Reichmann. Étudiant brillant, stratège redoutable, et apprécié du public pour sa modestie, il aura marqué l’émission de son empreinte.

Jour après jour, il a su déjouer les pièges, répondre avec brio aux questions parfois corsées, et faire preuve d’un sang-froid impressionnant. Son élimination, déjà enregistrée, mais encore non diffusée, s’annonce comme l’un des événements télévisés majeurs de cet été.



Une sortie en apothéose ?

Si TF1 garde évidemment le suspense jusqu’au bout, on peut vous révéler que c’est lors du Coup Fatal qu’Emilien sera éliminé.

Les fans ont désormais deux semaines pour profiter une dernière fois de ce champion hors normes. Rendez-vous le 6 juillet à 11h50 sur TF1 pour vivre cet épisode qui s’annonce déjà culte.