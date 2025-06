13h15 le dimanche du 22 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 22 juin 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Ecce Robot ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 22 juin 2025 : Ecce Robot

Et si le futur frappait à notre porte plus tôt que prévu ? Sommes-nous sur le point de cohabiter avec des humanoïdes capables de nous assister… mais aussi de bousculer notre façon de penser ?

Porté par les avancées fulgurantes de l’intelligence artificielle, le marché mondial de la robotique pourrait connaître une transformation majeure dans la prochaine décennie.



Publicité





Des machines à l’apparence humaine, des êtres humains augmentés par des organes artificiels… et si la frontière entre l’homme et la robot devenait de plus en plus floue ?

Cette série inédite vous embarque pour un voyage saisissant : de Hangzhou, cœur battant de la tech chinoise, à l’ancienne école d’Albert Einstein à Zurich, en passant par l’université de Boston où des robots s’inspirent du vivant pour mieux nous comprendre.