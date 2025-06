Les Cinquante saison 4 : découvrez le casting explosif de la nouvelle saison, dont le tournage débute aujourd’hui !

Publicité





Les Cinquante saison 4 casting – C’est reparti pour un tour dans l’arène du lion ! Le tournage de la nouvelle saison de la télé-réalité de W9 « Les Cinquante » débute aujourd’hui, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition promet un casting aussi éclectique que spectaculaire. Plusieurs personnalités de la télé-réalité, issues de programmes emblématiques, ont déjà confirmé leur participation sur Instagram, faisant monter la température chez les fans.











Parmi les premiers noms dévoilés, on retrouve Kelyan Blanc, Ulysse Leconte, Benoît Dubois et Morgan Ouatta, tous passés par Secret Story, émission culte du genre. Leurs retours à la télé-réalité pourraient bien raviver de vieilles rivalités… ou en créer de toutes nouvelles !

Du côté de Pékin Express, Louison, Ryad et Esmeralda relèvent un nouveau défi dans un cadre bien différent. L’aventure, ils connaissent… mais seront-ils prêts pour les stratégies redoutables des Cinquante ?

Des candidats de « L’Île de la tentation » seront également de la partie : Marine, Hugo, Jimmy, ou encore Rémy ont eux aussi confirmé leur présence. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une bonne dose de séduction… et de rebondissements !



L’amour sera décidément à l’honneur, avec Romain, Delphine et Ludivine venus tout droit de « Mariés au premier regard », ainsi que Perle et Solène issues de « Love Island ».

La télé-réalité familiale n’est pas en reste, avec Julia Paredes, l’une des figures phares de « Mamans et célèbres ». Et pour les nostalgiques, cette saison pourra compter sur la présence de Martika, de Micha et de l’iconique Shauna Sand, révélés dans « Les Anges », ainsi que sur Cindy Sander, inoubliable candidate de « Nouvelle Star. »

Enfin, surprise de taille : Carine, ancienne élève de la toute première saison de Star Academy, fait elle aussi son grand retour sous les projecteurs.

Avec un casting aussi varié, mêlant figures emblématiques et visages plus récents, cette nouvelle saison de « Les Cinquante » s’annonce riche en alliances, trahisons, émotions… et fous rires. Le jeu n’a pas encore commencé, mais déjà, les compteurs s’affolent sur les réseaux sociaux.

Rendez-vous à la rentrée sur W9 pour découvrir qui saura conquérir le cœur du lion… et celui du public.