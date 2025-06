Plus Belle La Vie du 19 juin 2025 : Luna séquestrée, Apolline au pied du mur (résumé + extrait vidéo épisode 358 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 358 de PBLV – Luna est séquestrée avec Chloé cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Pendant ce temps là, Blanche et Babeth s’inquiètent de sa disparition…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 juin 2025 – résumé de l’épisode 358

Luna est enfermée avec Chloé, gravement malade. Chloé a de la fièvre, elle délire, et son état se dégrade rapidement. Inquiète, Luna frappe désespérément à la porte. Le gardien finit par arriver, menaçant. Luna le supplie : Chloé est en danger, sa blessure est infectée, il faut appeler les secours ! L’homme refuse catégoriquement, sans expliquer pourquoi elles sont retenues. Il promet simplement de chercher quelque chose pour la jambe de Chloé. Luna tente alors une autre approche : elle mentionne son amie, dont le mari est commissaire de police…

Pendant ce temps, Babeth s’inquiète. Avec Patrick, elle évoque Luna, persuadée que celle-ci lui en veut : aucun message, aucun appel. Babeth culpabilise d’avoir suspecté Chloé à tort et reproche à Patrick de l’avoir évincée. Patrick essaie de la rassurer avec une bonne nouvelle : ils ont retrouvé son sac à main, intact. Mais Babeth est troublée, surtout à cause de la lettre qu’il contenait. Patrick veut dresser une liste de son contenu pour vérification. Au cabinet médical, Mathieu remarque que Babeth est préoccupée. Elle lui confie que son sac retrouvé contenait une lettre compromettante. Elle redoute la réaction de Patrick s’il la lit. Mathieu propose de parler à Patrick à sa place, mais elle refuse.



Blanche, de son côté, est alarmée. Elle rend visite à Babeth pour lui faire part de son inquiétude : Luna est introuvable. Elle n’est pas venue au Pavillon des Fleurs, ne répond pas, et son appartement est vide. Elle se rappelle que Luna est partie après avoir vu une photo sur son téléphone… Elle pense qu’elle est allée retrouver Chloé.

Babeth affronte Patrick au commissariat. Très inquiète pour Luna, elle le presse d’agir. Patrick reste prudent : il estime qu’il est trop tôt pour s’alarmer. Mais Babeth n’en démord pas : elle sent que quelque chose ne va pas. Frustrée, elle décide de se débrouiller seule… Pendant ce temps là, la femme enceinte entre dans la pièce où sont retenues Luna et Chloé. Elle tend un téléphone à Luna et exige qu’elle enregistre un message rassurant pour la femme du commissaire. Luna refuse. En guise de menace, la femme brandit un taser vers Chloé…

Au cabinet Kepler, Apolline est de retour. Ulysse est surpris de la voir reprendre aussi vite, mais elle se dit prête. Il lui confie que de nombreux clients ont exprimé leur soutien, preuve qu’elle était appréciée. Il regrette toutefois que son école n’ait donné aucun signe. Plus tard, Ulysse se rend chez le doyen de la fac. Inquiet, il souhaite qu’on garde un œil sur Apolline Deboisier, mais le doyen ne se souvient absolument pas d’elle…

Au cabinet, Ulysse confronte Apolline. Il l’interroge sur sa scolarité. Elle tente de rassurer, mais il voit clair dans son jeu. Il lui demande de revêtir sa robe d’avocate… puis lui annonce qu’elle n’en est pas digne. Apolline comprend qu’il connaît la vérité. Ulysse, blessé, lui reproche sa trahison. Il arrache sa robe et la met à la porte, furieux : il ne veut plus jamais la revoir.

A la résidence, l’ambiance est plus légère. Blessée, Mirta demande à Yolande de la remplacer… pour jouer à la pétanque avec Robert ! Yolande est réticente, consciente d’avoir tenté de briser leur couple. Mirta insiste : Robert est passé à autre chose. Plus tard, Robert et Yolande s’entraînent à la pétanque avec Jules et Aya. Yolande impressionne tout le monde… surtout Robert !

Plus tard, Robert admet à Mirta qu’elle avait raison : Yolande est une partenaire idéale. Mirta lui propose une escapade dans les calanques, mais Robert préfère planifier de nouveaux entraînements. Yolande les rejoint.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 juin 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.