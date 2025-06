Demain Nous Appartient du 19 juin : le coupable enfin arrêté, Martial drogue Adam (résumé + vidéo épisode 1969 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1969 de DNA – L’agresseur de la famille Perraud va enfin être arrêté ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il comprend que c’est son ancien supérieur, qui cherche à se venger de lui… Et ce dernier prépare une nouvelle agression, Sébastien est en grand danger !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 juin 2025 – résumé de l’épisode 1969

Au cabinet, Soraya est heureuse de retrouver sa patronne, Raphaëlle. Toutes deux doivent désormais rattraper le retard accumulé pendant la longue absence de Maître Perraud. Mais l’ambiance se tend brusquement lorsque Martin Constant fait irruption pour leur annoncer la mise en place d’une protection policière au sein du cabinet… Plus tard, grâce à la découverte de sa maladie et un rendez-vous médical à l’hôpital Saint-Clair, la police arrête enfin Mangin ! Il avoue tout au commissariat.

Mais alors que Martin tente de prévenir Sébastien qu’il était ciblé par Mangin, ce dernier s’apprête à monter en voiture, loin d’imaginer qu’une bombe y a été posée…



Adam rend visite à Gloria, encore secouée par sa garde à vue. Pour lui changer les idées, ils passent du temps ensemble et finissent par se retrouver à l’hôtel. Plus tard, Adam confie à Martial, qu’il retrouve à la plage, avoir recouché avec son ex, lui demandant de garder le secret. Martial accepte, mais en cachette, glisse de la MDMA dans le verre d’Adam après l’avoir envoyé commander des tapas…

VIDÉO Demain nous appartient du 19 juin – extrait de l'épisode

