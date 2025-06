Roland Garros : la demi-finale Sinner / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros tennis – Sinner / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur la terre battue parisienne. Les demi-finales messieurs du tournoi de tennis de Roland Garros se déroulent ce vendredi 6 juin 2025. La seconde oppose le numéro 1 mondial Jannick Sinner au serbe Novak Djokovic.





A suivre ce soir à vers 19h sur le court Philippe Chatrier.







Cette demi-finale est considérée comme une “finale avant l’heure” : d’un côté, Sinner, N° 1 mondial et grand favori ; de l’autre, Djokovic, légende du tennis, en quête de son 25ᵉ titre du Grand Chelem.

Jannik Sinner est invaincu en matchs (et en sets) à Roland Garros cette année, avec un total impressionnant de 19 victoires consécutives en Grand Chelem. De son côté, Novak Djokovic, à 38 ans, a retrouvé de l’allant : il est en forme et bien affûté après son titre à Genève et une victoire solide sur Zverev en quarts (4 sets). Il reste redoutable en Grand Chelem.



Leur rivalité est parfaitement équilibrée : 4 victoires chacun dans leurs précédentes rencontres. Mais Sinner a remporté les trois derniers duels, tous sur surface dure, il dispose donc d’un réel ascendant mental.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision à 19h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Musetti / Alcaraz, demi-finale dames du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre cet après-midi.