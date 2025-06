Plus Belle La Vie du 11 juin 2025 : Augustin couvre Apolline, Gabriel se lance (résumé + extrait vidéo épisode 352 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 352 de PBLV – Augustin va finalement couvrir Apolline lors de son interrogatoire cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Apolline se réveille, miraculée. Et Gabriel se lance avec Axel…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 juin 2025 – résumé de l’épisode 352

Ulysse veille au chevet d’Apolline à l’hôpital. Morgane le rejoint. Les médecins sont optimistes, mais reconnaissent qu’Apolline a eu beaucoup de chance : sa chute a été amortie par une bâche de jardin. Ulysse interroge Morgane sur les raisons pour lesquelles Barral l’a poussée, mais elle n’en sait rien. Apolline se réveille, encore douloureuse.

Chez Ariane, Éric s’énerve violemment contre Zoé à cause d’un bol mal rangé. Zoé est choquée. Ariane rentre à ce moment-là : elle est libre, blanchie de toute accusation. Zoé, soulagée, se jette dans ses bras.



À l’hôpital, Jean-Paul interroge Apolline, qui accepte de tout raconter depuis le début. Il lui demande si elle était avec Augustin dans la nuit du 18 au 19 mai. Ulysse interrompt l’interrogatoire, apportant les donuts préférés d’Apolline. Il rappelle qu’elle est sa cliente et demande à Jean-Paul de revenir plus tard.

Jean-Paul interroge ensuite Augustin. Contrairement à ce qu’affirme son père, ce n’était pas un accident : Augustin avoue avoir vu Barral pousser Apolline. Il reconnaît aussi être responsable du tir dans la forêt, un accident selon lui. Pris de panique, il a prévenu son père, qui a promis de gérer la situation. Il confirme qu’Apolline n’était pas avec lui cette nuit-là

De son côté, Luna demande à Babeth si elle a parlé à Patrick de l’incident de la veille. Babeth ne l’a pas fait, mais s’inquiète. Luna regrette d’avoir provoqué l’ex de Chloé, même si Babeth lui rappelle qu’il les a menacées. Luna craint désormais qu’il s’en prenne à elle. Babeth propose au moins de déposer une main courante, mais Luna veut d’abord en parler à Chloé.

Plus tard, Luna confronte Chloé : elle l’a vue discuter avec Adrien la veille. Chloé se braque et affirme qu’il n’est qu’un ami. Luna lui révèle qu’il a tenté de l’agresser. Chloé défend Adrien et reproche à Luna de se mêler de ses affaires. Luna la met en garde, mais Chloé la remballe et s’en va.

Chloé revient au Pavillon des Fleurs pour faire signer des documents pour France Travail. Luna étant absente, Nisma s’en charge. Chloé remarque alors qu’Éric manipule des médicaments destinés à des dons. Elle lui fait remarquer que ces produits valent une fortune en prison…

Chloé confronte Adrien. Il lui dit que Luna ne peut pas la comprendre, mais elle défend son amie. Adrien propose de l’aider financièrement. Plus tard, il observe Babeth et Mathieu au Mistral. Il insiste pour boire un verre avec Babeth, flirtant lourdement. Il évoque la lumière dans ses yeux, qu’il avait déjà remarquée en mission. Babeth le repousse et lui demande de se calmer. Adrien les observe, il semble prêt à passer à l’action.

Léa attend Gabriel au cabinet et l’encourage à parler à Axel. Gabriel craint de se faire rejeter, mais Léa insiste : au moins, il saura. Et puis, peut-être qu’Axel n’est pas si indifférent que ça… On n’a qu’une vie ! Plus tard, Axel vient voir Gabriel, intrigué par sa demande. Gabriel, nerveux, finit par lui proposer de rejoindre le cabinet. Axel, surpris, lui demande si ses collègues sont au courant. Gabriel avoue que non. Agacé, Axel lui demande de ne plus le déranger sans raison valable et s’en va.

Gabriel avoue à Léa qu’il a paniqué face à Axel. Pour elle, c’est bon signe : il lui plaît vraiment. Elle lui suggère d’envoyer un message vocal. Gabriel hésite, puis se lance : il avoue qu’Axel lui plaît et lui propose un verre. Il prétend ensuite que c’était une blague… sauf qu’il a envoyé le message ! Axel répond : il accepte avec plaisir.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.