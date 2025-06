Ici tout commence du 11 juin : Emi fait avouer Valdine ! (résumé + vidéo épisode 1195 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1195 – Emi va piéger Romain Valdine et le faire avouer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». De quoi mettre un terme à l'enquête sur l'empoisonnement et permettre la réouverture de l'institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 juin – résumé de l’épisode 1195

Barbara a endossé la responsabilité de l’empoisonnement criminel survenu à l’Institut. Pourtant, pour l’équipe pédagogique, aucun doute : le véritable coupable serait Romain Valdine. Barbara serait-elle sous son emprise au point de sacrifier sa propre liberté ? En attendant, faute de preuves, Valdine demeure introuvable… et les portes de l’Institut restent closes.

Tom et Billie décident d’aller confronter Valdine. Il ne lâche rien mais se crispe quand ils évoquent Emi… Il dit être toujours amoureux d’elle ! Consciente que Romain a fait tout ça pour l’anéantir et qu’elle revienne vers lui, Emi décide alors de tendre un piège à Valdine. Elle a posté une photo d’elle en haut de la tour de l’Institut avec un poème en japonais. Anaïs s’inquiète et alerte Lionel. Mais Valdine mort à l’hameçon et se rend en haut de la tour. Il finit par tout avouer ! Emi annonce ensuite à Lionel qu’elle a enregistré ses aveux.



Jasmine et Mehdi alertent Jude. Pendant ce temps, chez Rose, Carla et Bérénice ne lâchent rien et défendent fermement leurs intérêts.

Ici tout commence du 11 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.