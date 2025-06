“Plus belle la vie, encore plus belle” : un personnage phare va mourir en juillet

Publicité





C’est une nouvelle qui va bouleverser les fidèles de « Plus belle la vie, encore plus belle » : l’un des personnages principaux de la série va tirer sa révérence à la mi-juillet. Il s’agit de Samuel Gayet, incarné depuis le lancement du reboot par Iñaki Lartigue.











L’information avait été dévoilée en exclusivité par Diverto en avril dernier, au moment où l’acteur tournait sa toute dernière scène. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous confirmer que la mort de Samuel interviendra bel et bien à l’écran dans le courant du mois de juillet, dans un épisode particulièrement intense.

Samuel Gayet, flic au commissariat du Mistral, s’était imposé comme un personnage central de cette nouvelle version de la série. Charismatique, attachant et parfois tourmenté, il avait su conquérir le cœur des téléspectateurs grâce au jeu tout en nuances d’Iñaki Lartigue. Sa disparition à venir marquera un tournant majeur dans les intrigues estivales.

La production reste pour l’instant très discrète sur les circonstances exactes de cette mort, mais tout laisse penser qu’elle s’inscrira dans une intrigue forte, comme « Plus belle la vie » en a le secret. Depuis la découverte des crimes de son beau-père et le suicide de sa mère, Samuel ne s’est jamais remis. Il est aujourd’hui addict aux médicaments. Sombrera-t-il d’une overdose ? Ou va-t-il se suicider ? Le mystère reste entier mais une chose est sûre : les fans devront se préparer à dire adieu à un personnage emblématique du Mistral… et sortir les mouchoirs.



