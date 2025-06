Plus Belle La Vie du 2 juin 2025 : Idriss et Morgane font une découverte choc ! (résumé + extrait vidéo épisode 345 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 juin 2025 – résumé de l’épisode 345

Au commissariat, Idriss interroge Ariane. Il veut tout reprendre depuis le début. Mais Ariane campe sur sa version : elle affirme qu’elle n’a pas tué Durieux et qu’elle ne changera pas de discours. Elle souligne l’absurdité de l’accusation : lui faire avaler sa bague aurait été une véritable signature, elle n’aurait jamais fait ça ! Elle révèle alors qu’elle se trouvait bien dans le quartier le soir du meurtre, mais en compagnie d’un autre homme.

Pendant ce temps, Jean-Paul se rend chez Ariane. Il informe Zoé que sa mère est en garde à vue et qu’une perquisition va avoir lieu. Zoé, bouleversée, demande des explications, mais Jean-Paul refuse de lui révéler les accusations.



Au commissariat, Patrick apporte un café à Ariane. Il lui explique que son alibi est en cours de vérification, mais l’interrogatoire se poursuit. Ariane, blessée, ne comprend pas que Patrick puisse croire qu’elle a tué Durieux. Elle soutient qu’il s’agit d’un coup monté. Patrick lui oppose les éléments à charge, notamment son appel au SAMU le matin de la mort de Durieux. Ariane explique qu’elle avait trop bu cette nuit-là. Elle insiste à nouveau : cette histoire de bague est une mise en scène, quelqu’un cherche à la piéger.

Jean-Paul vient ensuite la voir. Il lui assure qu’il fait tout ce qu’il peut pour l’aider. Quand il évoque la perquisition, Ariane s’énerve et s’inquiète pour Zoé. Elle finit par hurler, obligeant Patrick à intervenir. Ariane supplie qu’on la laisse parler à sa fille pour la rassurer. Patrick lui rappelle qu’elle est suspectée de meurtre. Morgane propose une dérogation en leur présence, mais Patrick s’y oppose fermement.

Sur la place du Mistral, Louis et Barbara profitent d’un moment complice lorsque Idriss arrive pour emmener Louis au commissariat. Thomas, témoin de la scène, s’inquiète : Louis aurait-il replongé ?

Au poste, Patrick interroge Jean-Paul au sujet de l’ordinateur d’Ariane. Quelque chose lui semble étrange. Jean-Paul est mal à l’aise : il a du mal à fouiller dans la vie privée de son amie. Morgane aussi préfère ne pas s’en mêler. Mais Patrick insiste : ils doivent s’en occuper. Idriss revient avec Louis.

Face à Idriss, Louis confirme avoir passé la nuit avec Ariane. Il nie toute relation amoureuse. Il explique l’avoir croisée à la sortie d’un bar ; elle était ivre, incapable de rentrer seule, alors il l’a emmenée chez lui. Le matin, elle était déjà partie. Jean-Paul prend le relais, coupe la caméra et le met en garde : mentir peut lui coûter cher. Il lui demande si Ariane lui a demandé de couvrir son alibi. Louis répond qu’il lui rend simplement la pareille : elle a été là pour lui. Il supplie Jean-Paul de découvrir qui a piégé Ariane.

Pendant ce temps, Thomas et Eric rendent visite à Zoé pour la soutenir. Ils lui apportent à manger. Thomas commet une gaffe en mentionnant qu’Idriss a emmené Louis. Zoé commence à paniquer, elle craint que cette affaire ait un lien avec le vol du masque. Eric tente de la rassurer : Jean-Paul ne trahirait jamais Ariane. Zoé lui demande de se renseigner discrètement auprès de ses anciens collègues.

Idriss confronte ensuite Jean-Paul. Pourquoi a-t-il coupé les caméras ? Jean-Paul admet avoir fait une erreur, mais il jure qu’il n’a rien à cacher. Il rappelle qu’Ariane et lui l’ont envoyé en prison, il ne risquerait pas un faux témoignage. Idriss pense malgré tout qu’Ariane a demandé à Louis de mentir. Morgane arrive à ce moment-là avec une découverte capitale : un SMS trouvé sur le téléphone d’Ariane prouve qu’elle a loué une consigne.

Idriss et Morgane s’y rendent immédiatement. À l’intérieur, ils découvrent l’imperméable de Durieux, ainsi qu’un sac-poubelle contenant les draps ensanglantés et le couteau !

