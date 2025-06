13h15 le samedi du 28 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 28 juin 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Duralex : tous patrons ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 28 juin 2025 : le sommaire

À l’été 2024, après trois mois de redressement judiciaire, les salariés de Duralex ont décidé de reprendre eux-mêmes les rênes de l’entreprise. Le magazine a suivi les débuts de ces nouveaux actionnaires, plus déterminés que jamais à sauver leur usine.

Après avoir frôlé la fermeture, le verrier français a relancé la production à plein régime dans son site de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret. Durant l’été, le tribunal de commerce d’Orléans a validé la transformation de Duralex en société coopérative : depuis le 1ᵉʳ août, les 228 salariés sont devenus les actionnaires de cette verrerie emblématique.



Une histoire agitée : six dépôts de bilan en quatre-vingts ans

En quatre-vingts ans d’existence, Duralex a connu six dépôts de bilan, une succession de crises que les salariés n’oublient pas. Avant de se lancer, une question les hantait : seraient-ils capables de redresser eux-mêmes leur entreprise ?

L’émission « 13h15 le samedi » raconte comment Laure et la majorité des salariés se sont associés du jour au lendemain, et comment François est devenu directeur général de la Scop. Grâce à leurs investissements pour préserver les emplois, le premier bilan, près d’un an après la reprise, s’annonce prometteur.