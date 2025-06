Un Si Grand Soleil du 17 juin : Margot hospitalisée d’urgence, Cécile s’en prend à Florent (résumé épisode 1665 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1665 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 17 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Johanna et Margot sont face à Yves, qui menace Florent avec son arme. Margot tente d’intervenir avec un vase mais Yves se retourne et la frappe violemment au visage ! Elle s’effondre. Johanna appelle discrètement Yann, qui découvre la prise d’otages. Mais Yves la démasque. Elise prévient Becker immédiatement, le commissaire informe Cécile Il lui explique que sa soeur est blessée, ils se rendent sur place.

Margot est blessée mais encore consciente, la tête dans un bain de sang. Florent tente de raisonner Yves. Les sirènes de la police retentissent, Yves hurle. Dehors, Becker vient d’arriver, rejoint par Cécile. Ils appellent le cabinet, Yves ne décroche pas. Il hurle sur Florent, il veut absolument retrouver Fabrice. Florent lui dit qu’il le comprend, il veut que justice soit faite. Yves s’apprête à se suicider, Johanna le supplie de ne pas faire ça. Yves pleure, Florent réussit à récupérer l’arme.



Publicité





Yves est arrêté et Margot transportée d’urgence à l’hôpital. Elise passe à Yann à Johanna au téléphone. Cécile, glaciale, demande à Florent si ça va… Elle accompagne sa soeur à l’hôpital.

A l’hôpital, Clémence félicite David. Son idée était super, la patiente a retrouvé une tension parfaite pour l’opération. David parle à Clémence de sa décision de partir… Il regrette que ça soit au moment où ils forment une bonne équipe. Aux Sauvages, Victor prend soin d’Emma, qui l’interroge sur sa soirée avec Clémence. Elle lui dit que c’est dommage qu’elle retourne à Nice mais Victor n’était pas au courant…

Elise et Thierry interrogent Yves, il parle de la conférence de presse de Florent le jour même de l’enterrement de sa soeur. Il a eu l’impression qu’il la tuait une seconde fois. Il dit que depuis le début tout le monde se fiche de sa soeur. Il insulte Florent.

Victor est de mauvaise humeur, il s’en prend à Emma… Clémence arrive, il la confronte sur son départ. Elle lui annonce que finalement elle ne part pas ! Pendant ce temps là, Alain rentre chez lui et retrouve Elisabeth. Il lui annonce que finalement Clémence a décidé de rester à Montpellier ! Elle est sous le choc mais fait mine de se réjouir. Elle veut annuler le dîner pour son départ mais Alain compte fêter son installation définitive.

Victor se balade avec Clémence, il lui demande ce qui l’a fait changer d’avis. Elle lui explique qu’il avait raison, ça s’est arrangé à l’hôpital. Et puis il y a sa fille et son petit fils, et elle sera plus heureuse ici. Ils s’embrassent.

Cécile rentre et rassure Achille : Margot va mieux et elle devrait pouvoir sortir dès demain. Achille va se coucher. Florent avoue avoir eu peur mais Cécile lui reproche d’avoir fait le malin ! Il est sous le choc, Cécile s’en prend violemment à lui. Florent reste convaincu que son client est innocent, il ne fait que son travail. Cécile lui dit que si Margot s’en était pas sortie, elle ne lui aurait jamais pardonné. Florent préfère s’en aller…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris ouvre son coeur, Emma en danger (épisode du 19 juin)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.