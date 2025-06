Antoine Griezmann papa pour la 4ème fois (PHOTO)

Publicité





C’est avec une grande émotion qu’Antoine Griezmann a partagé une heureuse nouvelle ce dimanche soir sur son compte Instagram : la naissance de son quatrième enfant. L’attaquant de l’Atlético de Madrid et champion du monde 2018 est une nouvelle fois papa, cette fois d’une petite fille prénommée Shai.











Publicité





« Hier 15 juin est née Shai Griezmann Choperena, la pièce manquante à notre puzzle« , a-t-il écrit dans une publication sobre et touchante, accompagnée d’une photo symbolique des mains de ses quatre enfant.

Un message qui a immédiatement fait réagir ses fans, ses coéquipiers et de nombreuses personnalités du monde du football, tous unis pour féliciter le joueur et sa compagne, Erika Choperena.

Déjà parents de trois enfants – Mia, Amaro et Alba – le couple Griezmann-Choperena voit sa famille s’agrandir encore un peu plus, pour leur plus grand bonheur. Très discret sur sa vie privée, Griezmann partage rarement des moments personnels, rendant cette annonce d’autant plus précieuse pour ses millions de followers.



Publicité





La petite Shai vient ainsi compléter un quatuor familial déjà très soudé, que le joueur évoque parfois comme son « équilibre » en dehors des terrains. En pleine préparation de la saison 2025-2026 avec l’Atlético, nul doute que cette naissance apportera un supplément de bonheur et de motivation à l’attaquant tricolore.

Félicitations à la famille Griezmann !