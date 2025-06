Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris ouvre son coeur, Emma en danger (épisode du 19 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1667 du 19 juin 2025 – Boris va finalement ouvrir son coeur à Muriel dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Elisabeth sent qu’il y a toujours des tensions entre Boris et Muriel, elle exige qu’ils mettent les choses à plat…











Muriel décide alors de confronter Boris, elle lui demande quel est son problème. Boris joue d’abord la provoc, il lui dit qu’il est très heureux avec toutes les femmes qu’il rencontre… Muriel finit par le gifler ! Boris réalise qu’il est allé trop loin, il la rattrape et s’excuse. Boris fait alors une déclaration à Muriel : il rencontre d’autres femmes pour l’oublier mais ça ne marche pas ! Il ressent toujours quelque chose de fort pour elle et il sent que c’est réciproque… Muriel, bouleversée, embrasse Boris passionnément et ils partent ensemble chez elle.

Pendant ce temps là, aux Sauvages, Alix est avec Adrien, l’ami d’Iris. Ils s’inquiètent pour Yves, qui a été arrêté et envoyé en prison après la prise d’otages du cabinet. Adrien observe bizarrement Emma… Le soir, alors qu’Emma rentre rejoindre son petit-ami, elle marche seule dans une ruelle et sent qu’elle est suivie ! En danger, Emma se met à courir jusqu’au tram !

Qui suivait Emma ? Est-ce Adrien ? Est-ce lui qui a tué Iris ?



