Un Si Grand Soleil du 23 juin : la police retrouve le corps de Fabrice ! (résumé épisode 1669 en avance)

Un si grand soleil du 23 juin 2025, spoiler résumé de l'épisode 1669 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 23 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas retrouve Emma, qui a été agressée. Elle est en larmes et lui explique ce qui s’est passé. Elle pense que c’était le même mec que la veille, il s’est jetée sur elle et il avait un couteau. Emma veut aller porte plainte, Lucas l’accompagne. C’est Elise qui enregistre la plainte d’Emma. Elle lui dit qu’elle a eu un très bon réflexe avec la bombe lacrymo. Elle lui dit de l’appeler si le moindre détail lui revient.

Boris et Muriel ont encore passé la nuit ensemble. Il a tout son temps mais Muriel lui dit que la grand-mère de son fils va passer le récupérer. Elle arrive en avance, Muriel lui demande de se cacher. Eve veut la crème de Toma, elle propose d’aller la chercher dans la salle de bain. Muriel lui dit qu’il n’y en a plus, Boris est caché dans la salle de bain… Eve finit par partir, Muriel est soulagée. Avec Boris, ils décident de passer la matinée ensemble.



Becker fait le point avec Cécile, il lui montre le sms de Guillon, qu’il avait écrit sans avoir le temps de l’envoyer. Il pense que sa fuite n’était pas préméditée, Cécile reconnait que c’est bizarre. Becker pense qu’il a vraiment fuit par peur. Cécile insiste pour qu’ils le retrouvent.

Chez L Cosmétiques, Muriel sourit face aux sms de Boris. Elisabeth le remarque et l’interroge. Muriel s’excuse, elle coupe son téléphone. Elisabeth la trouve radieuse, Muriel avoue qu’elle voit quelqu’un et ça se passer bien. Elisabeth a très envie de la bombarder de questions mais elle sort déjeuner. Elle ne repassera pas au bureau.

Claudine rédige le contrat pour Catherine et Eliott. Catherine deviendra actionnaire majoritaire, elle laisse à Eliott carte blanche. Claudine va rédiger les contrats et ensuite ils signeront.

Boris rejoint Muriel dans son bureau, elle l’informe qu’Elisabeth est sortie et ne repassera pas. Boris lui demande pourquoi elle ne répond pas à ses messages, Elisabeth l’a surprise. Bertier débarque et les surprend entrain de s’embrasser… Il est gêné et s’en va.

Elise dit à Thierry qu’elle va avoir les images de vidéosurveillance de l’agression d’Emma, elle les recevra demain. Ils font ensuite le point sur l’affaire Guillon. Au même moment, un jardinier découvre un cadavre…

Boris vient parler à Bertier, qui s’excuse. Boris lui demande de rester discret, il promet de ne rien dire à personne. Bertier lui dit quand même que les relations sentimentales au bureau, c’est jamais bon… Boris le remercie du conseil.

Charles rejoint Eliott au garage. Il est super content, Catherine Laumière va bien investir. Charles est content pour lui. Eliott lui dit que Muriel a refusé mais il espère encore la convaincre.

Florent confie à Hugo qu’il n’a toujours pas de nouvelles de Cécile. Il pense que c’est mort, il va rappeler l’appart hôtel. Hugo lui dit qu’il peut rester. Il reçoit un appel de Yann, un corps a été retrouvé.

Chez Muriel, Boris cuisine. Muriel pense que tout le monde va finir par savoir au boulot. Mais il n’est pas inquiet. Pendant ce temps là, Hugo et Yann sont sur le terrain vague où le corps a été enterré. La mort remonte à une à deux semaines, il y a des marques de strangulation. Il n’avait pas ses papiers.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.