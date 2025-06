Rugby Top 14 : suivre la demi-finale Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la demi-finale Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce vendredi soir sur Canal+ ! Il s’agit de la première demi-finale de la saison 2024/2025 du Top 14 entre le Stade Toulousain et l’Aviron Bayonnais.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, Toulouse affronte Bayonne en demi-finale du Top 14 au Groupama Stadium de Lyon. Vainqueur de la phase régulière, le Stade Toulousain part favori malgré plusieurs absences majeures (Dupont, Capuozzo, Mauvaka). Porté par un effectif dense et une attaque redoutable, le champion en titre vise une nouvelle finale.

En face, Bayonne tentera de créer la surprise après avoir brillamment éliminé Clermont en barrage. Solides défensivement et en forme ces dernières semaines, les Basques savent qu’ils devront livrer une performance quasi parfaite pour faire tomber le géant toulousain.



Toulouse / Bayonne la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18. Meafou, 19. Roumat, 20. Saito, 21. Ahki, 22. Lebel, 23. Merkler.

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Orabé ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Capilla, 8. Habel-Küffner, 6. Bruni ; 5. Moon, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Paulos, 19. Héguy, 20. Machenaud, 21. Lopez, 22. Erbinartegaray, 23. Scholtz.

Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Bayonne, demi-finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.