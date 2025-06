Un Si Grand Soleil Spoiler : Ulysse agressé, Eliott frappe Boris ! (épisode du 25 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1676 du 25 juin 2025 – Les choses vont mal tourner pour Alix et son entourage dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, Lucas va se rapprocher d’Alix et postuler à la galerie…











Et Ulysse va se faire violemment agresser. Alors qu’il marche dans la rue, un homme en trottinette lui fonce dessus ! Il est hospitalisé d’urgence et opéré. A l’hôpital, Laurine annonce à Ulysse qu’il va lui falloir minimum un mois de repos strict ! Pour retrouver sa mobilité, il va lui falloir des béquilles et de la rééducation.

Alix appelle alors Lucas pour l’embaucher en remplacement d’Ulysse…. Il plante alors Victor aux Sauvages et Alix semble bouleversée dès qu’elle voit Lucas…

Pendant ce temps là, Eliott découvre Boris chez Muriel, entrain de s’occuper de Toma ! Eliott devient fou de rage et frappe Boris, qui s’effondre au sol et perd connaissance ! Le temps que Boris reprenne connaissance, il découvre qu’Eliott est parti avec le petit. Il prévient Muriel, qui quitte une réunion chez L Cosmétiques en urgence.



Face à la violence d’Eliott, Muriel fait appel à Johanna pour saisir le juge aux affaires familiales. De son côté, Boris porte plainte et Eliott est convoqué au commissariat…

