Un Si Grand Soleil du 9 juin : Cécile s’acharne sur Fabrice ! (résumé épisode 1659 en avance)

Un si grand soleil du 9 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1659 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 9 juin 2025.





Fabrice sort de prison, Florent est là pour l’accueillir. Il lui explique qu’il est toujours mis en examen, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire et devra pointer chaque mercredi matin. Et la juge a organisé une reconstitution. Il dit qu’il ne va pas tenir, Florent lui dit de garder son calme. Fabrice allume son téléphone et découvre qu’il se fait insulter sur les réseaux….

Alix est avec Yves. Ils organisent les obsèques d’Iris. Yves ne se remet pas de la libération de Fabrice, il a peur qu’il vienne à l’enterrement.



Becker explique à Cécile qu’ils n’ont rien trouvé dans les messages de Fabrice, rien qui prouverait du harcèlement. Cécile met la pression à Becker. Il l’a mis sur écoute et espère que la reconstitution le fera avouer.

Aux Sauvages, David vient prendre un café et discute avec Emma. Elle reçoit de nombreux messages, il lui demande comment il s’appelle. Elle avoue être avec Lucas, qu’elle a rencontré à une borne de vélos.

En voiture, Yves appelle Levars, qui lui confirme que Fabrice est libre. Yves veut absolument qu’il y retourne, il veut qu’il trouve des failles. Mais Levars lui dit qu’il n’y a aucun recours. Il lui parle de la reconstitution, la juge reste convaincue de sa culpabilité. Il dit à Yves qu’il doit garder espoir mais il est très remonté.

Victor est en galère, l’agence d’intérim le plante. Il demande à Emma de prendre sa journée off un autre jour. Emma doit aller à un concert, Victor joue sur la corde sensible et elle accepte de rester… Il la remercie. Emma appelle Lucas, elle est désolée.

Cécile et Elise sont sur le lieu de la reconstitution. Florent et Fabrice arrivent en retard. Cécile pousse Fabrice dans ses retranchements. Il raconte ce qu’il a fait la dernière fois qu’il est venu et refait les mêmes gestes. Dans la chambre d’Iris, il est bouleversé et pleure… Dans le salon, il remarque la tache de sent et il est bouleversé. Cécile essaie de le faire avouer. Elle lui hurle dessus et lui montre la photo d’Iris morte. Florent demande à parler à Cécile seul à seul. Il la trouve ridicule et lui dit qu’elle lui fait de la torture mentale. Il n’aime pas ses méthodes. Mais Cécile assume.

Lucas vient voir Emma à la Paillotte. Il comprend et dit avoir travailler dans la restauration avant. Il propose de les aider ce soir ! Elle le présente à Victor, Lucas dit avoir été chef de rang et il accepte de le prendre ce soir.

Florent raccompagne Fabrice. Il pense être foutu car la juge est convaincue qu’il est coupable. Florent lui rappelle qu’elle n’a pas le pouvoir de le condamner et l’enquête continue. Fabrice veut marcher un peu, il le remercie pour son soutien.

En fin de soirée, Victor remercie Lucas et le paie. Et s’il a envie de revenir, il est le bienvenue !

Fabrice reçoit un appel de Marc Moore, qui veut l’interviewer. Fabrice lui reproche de le présenter comme le coupable et l’envoie balader. Thierry écoute. Un homme fonce alors sur Fabrice dans la rue !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.