Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice disparait, Laurine lâche Louis au pire moment (vidéo épisode du 11 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1661 du 11 juin 2025 – Louis va tout perdre dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Marceau annonce à Louis qu’il a trouvé un acheteur pour son entreprise et il lui donne rendez-vous dans son entrepôt pour lui présenter…











Publicité





Là, c’est la douche froide pour Louis : l’acheteur n’est autre que Vasquez, le concurrent malhonnête qui lui avait volé les dessins de Maéva !

Louis est très remonté, il comprend que Catherine et Marceau l’ont piégé pour l’évincer de sa propre entreprise. Et quand Louis en parle à Laurine, c’est la double peine. Elle ne le soutient pas et prend même la défense de sa mère ! Entre Louis et Laurine, la rupture semble toute proche et Catherine se frotte les mains !

Pendant ce temps là, alors que la veille Cécile a refusé la demande de Florent de placer Fabrice Guillon sous protection, ce dernier a disparu. Florent est très inquiet mais Cécile pense qu’il a pris la fuite et demande sa remise en détention provisoire.



Publicité





Tout laisse à penser que Cécile s’acharne sur l’ex-mari d’Iris et qu’il a été enlevé…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Florent en danger, un nouveau couple, les résumés jusqu’au 20 juin 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici