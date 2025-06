Mask Singer : quelle célébrité est dans la Girafe ? Indices et pronostic !

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur la Girafe – Place au prime 6 de la saison 7 inédite de « Mask Singer » ce vendredi soir sur TF1. Alors qu’ils ne sont plus que 7 costumes encore en compétition, la Girafe perd tout le monde ! Vous vous demandez qui est dessous ? On vous fait un récap des indices !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : quelle star sous la Girafe ?

La Girafe électrise la scène de Mask Singer avec un costume flamboyant mêlant élégance et puissance. Drapée dans un peignoir de boxe violet constellé d’étoiles, elle oscille entre l’univers du ring et celui de la scène artistique. Ce look audacieux, entre grâce naturelle et force affirmée, incarne parfaitement sa personnalité : douce, mais déterminée. Une chose est sûre : la Girafe ne se laisse pas impressionner et avance avec panache. C’est une véritable combattante qui ne compte pas rester en retrait !

Côté pronostics, tous les projecteurs se tournent vers Lola Dubini. Chanteuse et comédienne, elle colle parfaitement aux indices : les notes de musique et le clap de cinéma évoquent sa double carrière, les étoiles font écho à sa chanson Le Chant des Étoiles, et elle a prêté sa voix à Porsha dans Tous en scène 2, qui interprète Girl on Fire – comme la Girafe lors de son premier passage.



Récapitulatif des indices :

univers de la boxe

boucles d’oreilles

esprit créatif, battant, compétiteur

un lion

notes de musique

étoiles

mention d’une revanche (« cette fois »)

doublage déjà réalisé

plage, soleil

saison

camping

Abbey Road

clap de cinéma

Hugh Jackman

Propositions des enquêteurs : Sofia Essaïdi, Nâdiya, Anne Sila, Laure Manaudou, Sophie Tapie, Claudia Tagbo, Clara Luciani

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Girafe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.