Demain nous appartient : un ancien acteur phare de « Plus belle la vie » rejoint le casting

C’est un visage bien connu des téléspectateurs qui s’apprête à faire son grand retour dans une série quotidienne. Selon les informations de Télé-Loisirs, Ambroise Michel, ancien acteur emblématique de « Plus belle la vie » sur France 3, rejoint le casting de « Demain nous appartient » sur TF1.











Le comédien incarnera Arthur Vergès, un homme d’une quarantaine d’années, figure appréciée de la ville de Sète pour son engagement en tant que commerçant et pompier volontaire. Sympathique, serviable et toujours prêt à aider, Arthur s’attire rapidement la confiance de plusieurs habitants de la ville, dont Victoire (Solène Hebert), Fred (Roby Schinasi), Alex (Alexandre Brasseur) et Judith (Alice Varela), qui signe d’ailleurs son grand retour dans l’épisode diffusé ce soir.

Mais sous cette façade irréprochable, le personnage pourrait bien cacher un tout autre visage. Les apparences sont parfois trompeuses à Sète, et Arthur Vergès pourrait se révéler bien plus manipulateur qu’il n’y paraît, apportant avec lui son lot de mystères et de rebondissements.

L’arrivée d’Ambroise Michel dans la série est prévue courant août. Un nouveau chapitre s’ouvre pour « Demain nous appartient », avec un personnage qui promet de faire parler de lui.



Notez qu’avant lui, d’autres anciens acteurs phares de « Plus belle la vie » ont déjà rejoint le casting de DNA : Dounia Coesens dans la peau de Romy, ou encore Laetitia Milot qui incarnait Angélique il y a deux ans.