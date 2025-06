Un Si Grand Soleil spoilers : le secret de Lucas, Eliott perd tout, les résumés jusqu’au 4 juillet 2025

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 4 juillet 2025 – Que va-t-il se passer début juillet dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025. Notez que la chaîne diffusera 6 épisodes à la suite le mardi 1er juillet !





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Lucas, le petit ami d’Emma, cache un lourd secret ! Il va se rapprocher d’Alix et Ulysse va la mettre en garde : il est convaincu que Lucas lui a foncé dessus en voiture pour prendre sa place à la galerie ! Lucas va alors confier son secret à Emma : son père a disparu et il est persuadé qu’Alix est liée à sa disparition ! Il demande à Emma de l’aider.

De son côté, Eliott va tout perdre. Alors que Boris et Muriel sont désormais en couple, Eliott va péter un cable et Catherine va porter plainte contre lui ! Cerise sur le gâteau, il apprend que Boris va présenter Muriel à sa famille…



Et Elise décide de rompre avec Elodie, qui a bien du mal à accepter sa décision. Quant à Johanna et Yann, ils parlent mariage !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 (épisode 1679) : Margot révèle une information importante à Claudine. Quant à Emma, acceptera-t-elle d’aider Lucas dans son enquête ?

Mardi 1er juillet 2025 (épisodes 1680 à 1685) : Alix est subjuguée par Lucas et n’écoute pas les alertes de Claudine et Ulysse qui a eu un accident et qui est persuadé que Lucas l’a renversé pour prendre sa place à la galerie. Elle finira par douter et demandera de l’aide à Ludo pour enquêter sur Lucas à Paris. Lucas explique à Emma que son père a disparu et il est persuadé qu’Alix est la clé de l’énigme. Jusqu’où ira Emma par amour ? Alix prendra une décision difficile… Boris sous la pression de sa mère Catherine, va accepter les excuses d’Eliott et retirer sa plainte. Il décide de le faire pour Muriel qui est présentée officiellement à Catherine. Eliott découvre que Muriel passe la soirée chez Catherine. Ne maîtrisant plus ses émotions, il va s’en prendre à Muriel. Eliott va-t-il tout perdre ? Claudine qui a décidé de reprendre en main le développement de BGL, continue à mettre la pression à Johanna et Florent qui ne la supportent plus. Ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront de nouvelles conséquences inattendues…

Mercredi 2 juillet 2025 (épisode 1686) : Alors que Ludo décide de tenter le tout pour tout pour sa relation, Elodie a du mal à accepter la décision d’Elise.

Jeudi 3 juillet 2025 (épisode 1687) : Malgré les preuves pesant sur Alix, Lucas continue d’enquêter de son côté. Quant à Louis, il cherche une nouvelle voie.

Vendredi 4 juillet 2025 (épisode 1688) : Tandis que Johanna et Yann n’ont pas la même vision du mariage, l’analyse de la voiture relance l’enquête dans une nouvelle direction.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 16 au 20 juin 2025 en cliquant ICI

du 23 au 27 juin 2025 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.