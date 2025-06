Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, un couple se forme, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 27 juin 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin juin dans votre feuilleton quotidieen « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025. Notez que la chaîne diffusera 6 épisodes à la suite le mardi 24 juin !





On peut déjà vous dire que l’enquête sur la mort d’Iris va prendre une nouvelle tournure. Un nouveau mort va être retrouvé et ça va être un choc ! Florent va être déterminé à retrouver le meurtrier et arranger les choses avec Cécile.

De son côté, Alix fait face à un fantôme de son passé… Lucas, le petit-ami d’Emma, vient la voir et ils ont un lien ! Alix va alors confier à Claudine un terrible secret.



Chez L Cosmétiques, Muriel et Boris annoncent à Elisabeth qu’ils sont désormais en couple ! Eliott va le découvrir et le prendre très mal… Il va être en colère et une nouvelle fois assoiffé de vengeance.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 juin 2025

Lundi 23 juin 2025 (épisode 1669) : Tandis que l’équipe de Becker commence à se demander s’ils ne se seraient pas trompés de suspect dans leur affaire, Boris et Muriel peinent à garder leur relation secrète au bureau.

Mardi 24 juin 2025 (épisodes 1670 à 1675) : Pour cette programmation exceptionnelle de 6 épisodes inédits : La découverte d’un cadavre va relancer l’affaire dans la mort d’Iris et remettre en question les positions de Cécile et Florent. Florent va prendre des risques pour coincer l’assassin et reconquérir Cécile… Alix subit la pression de Bertrand, son ex-mari pour la vente d’un terrain. Elle soupçonne une escroquerie et met Claudine sur le coup. Emma, très éprise de Lucas, le voit d’un coup de plus en plus distant, prétextant des problèmes de santé, elle va découvrir sa face sombre. Lucas s’intéresse à Alix et vient la rencontrer à la galerie pour obtenir un stage. Sa rencontre avec Lucas va la bouleverser et la renvoyer à des souvenirs lointains… Muriel et Boris décident dans un premier temps de garder leur relation secrète puis l’annoncent à Élisabeth qui voit ce rapprochement d’un mauvais œil. Eliott de son côté avance sur son projet d’entreprise avec Catherine et espère ainsi reconquérir Muriel…. Il va vite déchanter et se sentant trahi, il va faire ressurgir sa colère … Claudine décide de reprendre en main le cabinet BGL car elle reproche à Johanna et Florent d’être trop mous. Elle leur met la pression ainsi qu’à Margot pour rentrer de nouveaux clients et faire plus de chiffre mais ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront des conséquences inattendues…

Mercredi 25 juin 2025 (épisode 1676) : Tandis qu’Emma découvre que Lucas lâche son travail aux Sauvages, Eliott a une bien mauvaise surprise en se rendant chez Muriel.

Jeudi 26 juin 2025 (épisode 1677) : Alix révèle à Claudine un épisode douloureux de son passé. Quant à Catherine, elle découvre le vrai visage d’Eliott.

Vendredi 27 juin 2025 (épisode 1678) : Alors que Bertrand ne voit pas d’un bon œil l’arrivée du nouvel assistant d’Alix, Emma décide de confronter Lucas une fois pour toutes : que lui cache-t-il ?

