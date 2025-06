Publicité





Grands Reportages du 15 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveau numéro de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 15 juin 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Vivons nos rêves ! Episode 1 » (inédit)

Aller au bout de son rêve, envers et contre tout. Là où beaucoup hésitent ou renoncent, certains osent franchir le pas. Qu’ils soient audacieux, persévérants ou portés par un brin de chance, ils prennent tous le risque de changer de vie.

Créer un orphelinat en Inde, partir à la recherche de sa famille biologique à l’autre bout du monde, devenir châtelains ou redonner vie à un bateau de légende… Ces femmes et ces hommes ont choisi de tout quitter pour suivre leur rêve.

Leur parcours, fait de sacrifices, de défis et d’émotions fortes, est une véritable leçon de courage. Il leur faudra affronter des obstacles, parcourir des milliers de kilomètres, mais ils sont prêts à tout pour donner un sens à leur destin.

Une série documentaire en deux épisodes, au cœur de quêtes hors du commun.



Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Danger : les arnaques au bout du fil » (rediffusion)

Rénovation énergétique, panneaux solaires, abonnements internet, compte CPF, magasins de meubles temporaires… Chaque jour, des centres d’appels nous bombardent de sollicitations, prêts à tout pour nous faire dépenser — et parfois nous piéger. Derrière ces appels insistants, se cachent souvent des arnaques bien rodées.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le parcours de victimes françaises qui se battent pour faire valoir leurs droits. Escroqués parfois en quelques minutes, ils tentent aujourd’hui de récupérer les milliers d’euros envolés. Obtiendront-ils enfin justice ?

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.