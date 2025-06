Un Si Grand Soleil Spoilers : rupture, disparition, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 juin 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 juin 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que c’est la rupture qui attend Louis et Laurine ! Et pour cause, Louis réalise qu’il s’est fait piéger par Marceau et Catherine. Alors que Marceau a investi 100.000 euros tout en prenant le contrôle de la boite de Louis, il passe quelques coups de fils et débloque sa marchandise à la douane… Sitôt le problème réglé, Marceau trouve un acheteur pour le double du prix ! Et cet acheteur, c’est Vasquez ! Louis est sous le choc et en colère, il ne s’imagine pas rester travailler sous ses ordres. Et quand il en parle à Laurine, elle ne le comprend et prend la défense de sa mère ! Louis la quitte.

Pendant ce temps là, Fabrice Guillon est remis en liberté. Et alors qu’Yves ne le supporte pas, Cécile s’acharne sur Fabrice. Elle le pousse à bout lors de la reconstitution et quand un homme lui fonce dessus en voiture, Cécile refuse de le placer sous protection. Résultat, Fabrice disparait !…



Quant à Victor, il fait la connaissance de Lucas, le petit ami d’Emma. Et il se rapproche de Clémence…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 juin 2025

Lundi 9 juin 2025 (épisode 1659) : Grace à Florent, Fabrice Guillon retrouve sa liberté, ce qui contrarie fortement Cécile. De son côté, Emma révèle qu’elle a rencontré quelqu’un.

Mardi 10 juin 2025 (épisode 1660) : Tandis que Catherine est prête à assumer sa relation devant ses enfants, Fabrice confie à Florent qu’il se sent en danger : Cécile acceptera-t-elle de le mettre sous protection ?

Mercredi 11 juin 2025 (épisode 1661) : Un nouveau coup dur sème le doute pour Louis : et si derrière son aide, Catherine cherchait en réalité à lui nuire ? Quant à Florent, il est contraint de constater que Fabrice s’est volatilisé.

Jeudi 12 juin 2025 (épisode 1662) : Tandis qu’au cabinet d’avocat, Johanna s’inquiète des menaces que reçoit Florent, de son côté, Clémence est prête à quitter Montpellier définitivement.

Vendredi 13 juin 2025 à 20h35 (épisode 1663) : Alors que Victor souhaiterait faire plus ample connaissance avec Clémence, Alix ne remarque pas le danger qui menace…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 9 au 13 juin 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.