Reportages découverte du 7 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 7 juin 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Conflit : vacanciers contre locaux »

Le tourisme, à lui seul, fait vivre environ 5 % de la population en France. L’année 2024 a d’ailleurs battu tous les records, avec près de 100 millions de visiteurs internationaux et environ 71 milliards d’euros de recettes générées. Cependant, un déséquilibre persiste : 80 % de cette activité se concentre sur seulement 20 % du territoire. Résultat : certaines zones sont saturées, avec un afflux massif de touristes aux mêmes endroits et aux mêmes périodes. Ce sont les habitants locaux qui subissent en premier les conséquences de cette surfréquentation, souvent accompagnée de désagréments.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Erasmus, leurs plus belles années »



Chaque année, près de 100 000 personnes – étudiants, lycéens, stagiaires ou demandeurs d’emploi – profitent du programme ERASMUS. Popularisé par le film L’Auberge espagnole, ce dispositif offre une chance unique de découvrir un autre pays, une nouvelle culture, et constitue une expérience inoubliable. Dans quatre des 168 pays partenaires, nous allons suivre le parcours de quatre jeunes Français animés par le même rêve : s’ouvrir au monde. Une année pleine de défis et de découvertes les attend !