Ça commence aujourd’hui du 3 juillet 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 3 juillet 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 3 juillet 2025 à 13h55 « Troubles psychiatriques diagnostiqués sur le tard : tout une vie sans savoir ! » (rediffusion)

Sur le plateau de Faustine Bollaert, trois invités livrent des témoignages bouleversants : David, diagnostiqué bipolaire en 2017 puis TDAH en 2022, qui a enfin compris l’origine de ses phases extrêmes et de son comportement « tout ou rien » ; Dominique, dotée d’une énergie débordante mais marquée par le traumatisme d’avoir accouché de jumeaux mort-nés qu’elle continue d’imaginer présents ; et Alexandra, diagnostiquée en septembre 2023 de troubles obsessionnels compulsifs graves et de dépression sévère, éprouvée par les suicides répétés de ses proches, notamment celui de son père le jour de ses 38 ans, des drames qui ont profondément ébranlé son équilibre psychique.

Et à 15h05 : « Ce terrible passé qu’ils ont découvert sur le tard » (rediffusion)

Cette semaine spéciale dédiée aux secrets accueille deux invités : Jean-Yves, unique survivant du massacre de sa famille, qui a porté ce terrible secret pendant des années ; et Rachid, à qui l’on a longtemps dissimulé la tragique histoire de ses parents. Deux récits bouleversants et d’une rare intensité.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.