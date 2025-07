« Enceintes avant l’heure » : votre téléfilm inédit ce 3 juillet sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Enceintes avant l’heure » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 3 juillet 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Enceintes avant l’heure ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Enceintes avant l’heure » : l’histoire, le casting

Skye et Lucy, amies d’enfance inséparables, ont des rêves bien différents : Skye aspire à poursuivre des études à l’université, tandis que Lucy souhaite fonder une famille. Lucy fait alors promettre à Skye qu’elles tomberont enceintes en même temps. Mais lorsque Skye commence à s’éloigner et que son rêve universitaire semble la mener ailleurs, Lucy est prête à tout pour s’assurer que leur promesse devienne réalité…



Publicité





Avec : Rachel G. Whittle (Diane Simmons), Alexandra Swanbeck (Skye Simmons), Macy Jacob (Lucy), James Sutton (Charles Simmons)

Et à 16h, « Accusée de meurtre à 17 ans » (rediffusion)

Un soir, lors d’une soirée karaoké marquée par une dispute avec sa meilleure amie Maddie, Brooke fait la connaissance de Jake, un jeune homme qui semble incarner l’homme idéal : poli, intelligent, beau, riche et éperdument amoureux d’elle. Séduite au début, elle découvre vite un Jake étouffant, qui la harcèle d’appels, la suit au lycée et se présente chez elle avec des fleurs. Malgré ses doutes, Brooke accepte qu’il l’accompagne à une fête chez un camarade, où elle retrouve Maddie. La tension explose lorsque Maddie l’accuse de vouloir lui voler son petit ami, Tryg ; les insultes fusent. Éméchée et sujette à des accès de colère depuis une mauvaise chute lors d’un entraînement de cheerleading, Brooke annonce à Jake qu’elle veut rompre avant de se coucher. Dans la nuit, Jake s’introduit dans la chambre où Maddie dort aux côtés de Brooke… et assassine la jeune fille à coups de couteau.

Avec : Susan Walters (Carley Emerson), Cristine Prosperi (Brooke Emerson), Blake Burt (Jake Campali), Emily Galley (Maddie Finley)