Demain Nous Appartient du 16 juillet : Alex et Chloé trouvent un allié, Pierre avoue (résumé + vidéo épisode 1988 en avance)

Demain nous appartient du 16 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1988 de DNA – Alex et Chloé vont finalement s’allier à Pierre ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Ce dernier dit enfin la vérité sur les raisons de sa venue à Sète…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 16 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1988

Au parloir, Judith clame son innocence. Chloé promet qu’elle ne sera pas abandonnée et que Raphaëlle va faire la lumière sur l’affaire. Judith pense avoir été piégée. De retour chez elle, Chloé informe Alex et Marianne. Cette dernière veut en parler à Sébastien, mais il ne peut rien faire.

Alex pousse Chloé à contacter Pierre, un soi-disant journaliste… À l’hôpital, Chloé retrouve la carte de Pierre et l’appelle. Pierre avoue ne pas être journaliste, mais il cherche son fils Emmanuel, disparu à cause de la drogue. Cyril, la victime, était son ami. Pierre préfère enquêter seul.



À la Paillote, Violette confie à Jordan que sa jalousie envers Judith n’a rien à voir avec l’affaire et regrette la tournure des événements. Pendant ce temps là, Pierre rejoint Chloé et Alex au Little Spoon. Il leur annonce avoir reçu un message de Tom, un dealer qui prétend détenir des informations sur le meurtre de Cyril. Curieux d’en savoir davantage, Alex et Pierre décident de partir ensemble à sa rencontre…

Pendant ce temps, Soraya et Gabriel tentent d’avoir un enfant. Fred cherche une voiture et retrouve Victoire chez un concessionnaire, avant d’apprendre que la sienne a été retrouvée. Au Spoon, Karim est d’excellente humeur à l’idée d’emmener Nina à la fête foraine. Plus tard, Nina confie à Lou qu’elle aimerait vivre avec son père.

VIDÉO Demain nous appartient du 16 juillet – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.