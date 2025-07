Plus Belle La Vie du 16 juillet 2025 : Patrick s’allie à Vadim, Jules dérape (résumé + extrait vidéo épisode 377 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 377 de PBLV – Patrick va décider de s’allier à Vadim pour l’enquête sur le concours dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Jules s’emporte en apprenant que Morgane a dormi dans la chambre de Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 juillet 2025 – résumé de l’épisode 377

Morgane se réveille dans la chambre de Steve, qui a passé la nuit au pied du lit. Elle semble aller mieux, et Steve l’encourage à parler à Jules. À l’entraînement, Morgane boude toujours Laura. L’instructeur félicite Morgane pour sa performance et salue sa décision de la veille. De son côté, Jules est de nouveau avec Laura et n’a pas reparlé à Morgane. Laura lui confie que Morgane n’a pas dormi dans sa chambre cette nuit. Jules tombe des nues.

Jules confronte Morgane et Steve. En apprenant que Morgane a dormi chez Steve, il s’énerve et refuse d’écouter les explications. Jaloux, il l’accuse d’avoir couché avec son pote. Morgane est choquée par ce manque de confiance. Jules évoque Idriss, affirmant qu’il avait tout compris. Il s’en va, laissant Morgane désemparée. Steve pense qu’il vaut mieux ne pas le suivre pour l’instant.



Patrick confronte Vadim au cabinet après la plainte d’Esteban. Vadim évoque les candidats hébergés à la résidence et annonce qu’Esteban est parti. Il reste sur la réserve, mais finit par avouer qu’il ne fait pas confiance à Laura, très investie et bien positionnée maintenant qu’Esteban a quitté la compétition.

A la résidence, Idriss confisque tous les téléphones des personnes présentes à la soirée. Les candidats sont furieux, l’un d’eux accuse Morgane et menace directement Laura. Celle-ci ne se laisse pas faire : elle prévient que celui qui a écarté Esteban ferait mieux de ne pas s’en prendre à elle.

De son côté, Djawad a dormi chez Ariane. Il plaisante sur le fait qu’il doive partir travailler avec les mêmes vêtements que la veille. Ariane réagit vivement, comprenant qu’il souhaite avoir un tiroir chez elle. Djawad lui demande pourquoi elle a autant de mal avec l’idée d’un couple. Ariane coupe court : pour elle, ils ne sont pas en couple, puis elle s’en va. Plus tard au Mistral, Mirta taquine Djawad en remarquant qu’il porte le même polo que la veille. Elle s’interroge sur sa relation avec Ariane, pendant que Thomas se moque gentiment de sa curiosité. Djawad esquive les questions.

Djawad revient chez Ariane avec une pivoine, simplement pour partager un dîner. Ariane, de bonne humeur, lui offre un cadeau : un rond de serviette marqué « touriste », ce qui les fait rire tous les deux.

Jean-Paul et Léa profitent d’une journée en amoureux, mais Jean-Paul semble fatigué. Léa propose de rentrer, mais il insiste pour continuer. De retour à l’appartement, Léa découvre que Jean-Paul est malade : il a une angine blanche. Elle lui demande de se reposer, mais il préfère s’allonger sur le canapé pour rester près d’elle

Chez Léa, Babeth et elle discutent pendant que Jean-Paul dort sur le canapé. Elles évoquent la force dont il a fait preuve pendant sa maladie et constatent qu’il s’autorise enfin à relâcher la pression. Babeth trouve que c’est une belle preuve d’amour.

