Secret Story estimations : Ethan et Mayer en avance, Adrien et Pimprenelle en danger (SONDAGE)

À la veille du prime tant attendu de Secret Story, les premières tendances de notre sondage, à titre purement indicatif, sont tombées… Cette semaine, cinq habitants sont nominés : Ethan, Mayer, Constance, Pimprenelle et Adrien, mais seuls trois d’entre eux poursuivront l’aventure, puisque deux éliminations sont prévues ce jeudi soir sur TF1.











Selon les résultats recueillis jusqu’à présent, voici les estimations des intentions de vote du public :

🟢 Ethan : 32,35%

🟢 Mayer : 31,54%

🟡 Constance : 21,02%

🔴 Pimprenelle : 12,67%

🔴 Adrien : 2,43%

Sans surprise, Ethan et Mayer semblent en bonne position pour être sauvés par le public. Les deux candidats séduisent par leur stratégie bien rodée et leur forte présence dans le jeu. Constance, quant à elle, reste dans une zone incertaine, mais pourrait encore renverser la tendance.



En revanche, Pimprenelle et Adrien sont clairement en danger. Et pour ce dernier, la situation semble critique : avec seulement 2,43 % des voix, il est largement distancé et semble déjà condamné, sauf retournement de situation de dernière minute.

⚠️ Rien n’est encore joué ! Le public a jusqu’à jeudi soir pour voter et sauver ses favoris. Deux candidats quitteront la Maison, et le suspense reste entier quant à l’identité du second éliminé.

📺 Rendez-vous jeudi à 21h10 pour un prime qui s’annonce intense, riche en émotions et en rebondissements !

Sondage Secret Story 13 nominations 4 : qui doit rester ?

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.