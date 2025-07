Des trains pas comme les autres du 7 juillet : direction des Philippines ce soir sur France 3

Publicité





Des trains pas comme les autres du 7 juillet 2025 – C’est un numéro inédit de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce lundi soir sur France 3. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène aux Philippines le temps d’une soirée !





Des trains pas comme les autres du 7 juillet 2025 : « Vietnam : de la baie d’Halong aux portes du Laos » (inédit)

Les Philippines comptent plus de 7 000 îles, mais c’est par la trépidante capitale, Manille, que Philippe Gougler entame son périple. Bouillonnante et électrique, la ville porte les traces visibles des influences espagnoles, américaines, chinoises et japonaises qui ont façonné son histoire.

Dès son premier trajet en métro, Philippe fait une rencontre qui lui permet de percer quelques secrets des relations amoureuses aux Philippines. À la tombée de la nuit, dans un quartier populaire, il ose goûter au Balut, un œuf de canard pour le moins surprenant…



À Legazpi, petite ville pittoresque, il accompagne des enseignants hors du commun qui déplacent leur école de village en village… sur les rails ! Puis direction l’île de Negros, dans la région sucrière près de Silay, où Philippe embarque à bord du dernier train à vapeur des Philippines : une locomotive unique au monde qui fonctionne grâce à de la canne à sucre séchée.

Enfin, sur l’île mystérieuse de Siquijor, surnommée « l’île des sorcières », Philippe rencontre Loreto, un guérisseur chaleureux qui perpétue des pratiques ancestrales. Il assiste à un Bolo Bolo, un rituel intrigant destiné à extraire le mal de son patient…

Et à 22h : les Pays-Bas (rediffusion)

Nous avons tous des idées reçues sur les Pays-Bas : des champs de tulipes à perte de vue, un pays d’une platitude extrême, et des moulins omniprésents… mais à quoi servent-ils vraiment ? Pourquoi tant de tulipes ? Pour le savoir, Philippe Gougler part explorer ce pays fascinant et lève le voile sur ces mystères au fil de rencontres étonnantes et chaleureuses.

Son périple insolite le conduit dans un bar à fromage des plus curieux, une fourrière pas comme les autres… pour vélos ! Il partage aussi un déjeuner atypique dans un tramway, découvre un hôpital dédié aux phoques, et embarque à bord d’un étonnant train-bus.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

