Lego Masters du 7 juillet 2025 : lancement de la nouvelle saison ce soir sur M6

Publicité





Lego Masters du 7 juillet 2025 – Ce soir sur M6, c’est le lancement de la nouvelle saison inédite de « Lego Masters ». Embarquez avec Eric Antoine pour la fabuleuse planète des briques ! Après trois saisons époustouflantes, Lego Masters revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Publicité





Lego Masters du 7 juillet 2025, au programme ce soir

L’émission la plus ludique et la plus rassembleuse fait son grand retour avec une nouvelle saison pleine de surprises. Et, pour la première fois, elle sort des murs du studio ! Si l’épreuve mythique de la tour la plus haute est un incontournable, elle se déroulera cette fois sur le tarmac de l’aérodrome du Bourget. Les tours imaginées par les binômes promettent de tutoyer les nuages !

Mais ce n’est pas tout : pour la première fois, les candidats passeront une nuit au musée ! Une épreuve exceptionnelle les attend au Muséum national d’Histoire naturelle, où ils devront rivaliser d’ingéniosité et de créativité pour exposer leurs œuvres dans la prestigieuse Grande Galerie de l’Évolution.



Publicité





Et que les amateurs de pop culture se réjouissent : “LEGO Masters” élargit son univers et proposera cette saison des épreuves inspirées de films cultes tels que Batman et Star Wars !

Huit binômes rejoignent la Fabrique à Briques pour s’affronter lors de défis toujours plus spectaculaires. Dès le premier épisode, l’univers mythique de Batman investit l’atelier. Chaque duo devra imaginer un affrontement épique entre le Chevalier Noir et l’un de ses ennemis emblématiques – le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy… Ils devront également construire un véhicule iconique, à l’image de leur méchant, évoluant dans une Gotham City entièrement réalisée en briques. À l’issue de cette épreuve, un premier binôme sera éliminé.

Puis viendra une épreuve inédite et explosive : la Demolition Brick. Les sept binômes restants devront ériger un château à leur image… avant de le voir pulvérisé par une véritable boule de démolition en LEGO ! Les créations seront jugées sur leur esthétique, mais aussi sur le spectacle de leur destruction, immortalisée en slow motion pour un effet digne des plus grands blockbusters. À l’issue de ce défi, un deuxième binôme quittera l’aventure.

Extrait vidéo

vidéo à venir

« Lego Masters » est de retour ce soir dès 21h10 sur M6.