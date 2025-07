Ici Tout Commence spoiler : Malik fait un aveu choc à Maya (vidéo épisode du 9 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Malik et Maya dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Malik va aller parler à Maya et on peut dire que leur couple libre est un échec !











Malik avoue à Maya que ça ne lui convient pas, juste l’idée de la savoir avec un autre mec le rend dingue… Mais il sait que ça rend Maya heureuse. Ces deux là sont dans une impasse. Malik pense qu’il est peut être temps de rompre…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1215 du 9 juillet 2025, Malik et Maya prêts à rompre

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.