« Eyjafjallajökull : le volcan » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (9 juillet 2025)

« Eyjafjallajökull : le volcan » c’est le film rediffusé ce soir, mercredi 9 juillet 2025. Un film signé Alexandre Coffre avec Dany Boon (Alain), Albert Delpy (Tonton Roger), Valérie Bonneton (Valérie), et Denis Ménochet (Ezéchiel).





« Eyjafjallajökull : le volcan » : l’histoire

Valérie et Alain étaient loin de s’imaginer qu’en prenant l’avion, ils se retrouveraient non seulement sur le même vol, mais qu’ils devraient en plus continuer le voyage côte à côte ! Car ces deux-là ne se supportent absolument pas. Tous deux doivent rejoindre la Grèce dans trois jours pour assister au mariage de leur fille, Cécile. Mais c’était sans compter sur l’éruption de l’Eyjafjöll : le volcan islandais cloue au sol tous les avions et force leur appareil à atterrir avant la destination prévue.

Dès lors, un seul objectif les anime : arriver en Grèce, chacun de son côté, pour le mariage — et, si possible, empêcher l’autre d’y parvenir. Valérie monte dans un autocar, tandis qu’Alain parvient à louer une voiture hors de prix. Mais lorsque Valérie le surprend en train de subtiliser en douce la robe de mariée de leur fille, elle n’hésite pas à le suivre pour profiter de son véhicule. Les voilà contraints de voyager ensemble…



Tout au long du périple, ces ex se livrent à un véritable duel d’enfantillages : chamailleries incessantes, catastrophes en série, et incidents qui provoquent la colère des habitants des pays qu’ils traversent. Parviendront-ils à arriver au mariage sans s’entre-déchirer ? Rien n’est moins sûr…

Le saviez-vous ?

– Pour faire son film Alexandre Coffre s’est inspiré de l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui a bloqué pendant plusieurs jours le trafic aérien mondial en mars 2010.

– Si Dany Boon et Valérie Bonneton se connaissaient depuis plus de vingt ans, c’est la première fois qu’ils partageaient l’affiche d’un long-métrage après que l’actrice ait été contrainte de refuser plusieurs rôles dont un dans « Bienvenue chez les Ch’tis « .

– Le tournage s’est déroulé dans plusieurs pays d’Europe mais essentiellement en Belgique, Allemagne, Croatie et Autriche.

– Succès au box-office, le film a enregistré 1 787 433 entrées dans les salles obscures lors de sa sortie en 2014.

Bande-annonce officielle

