Nus et culottés du 9 juillet : Objectif Salagou ce soir sur France 2 (sommaire)

Publicité





Nus et culottés du 9 juillet 2025 – Ce mardi soir sur France 5, c’est un numéro inédit de la saison 13 de « Nus et culottés » qui vous attend. Au programme aujourd’hui, l’épisode intitulé « Objectif Salagou ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Nus et culottés du 9 juillet 2025 – « Objectif Salagou » présentation

Cet été, Nans et Mouts vous emmènent pour un nouveau voyage insolite et plein d’authenticité dans un épisode inédit : Objectif Salagou.

Fidèles à leur concept, ils partent nus et sans un sou depuis la Lozère, portés par un rêve un peu fou : organiser un spectacle de danse sur l’eau.



Publicité





Cap sur le superbe lac du Salagou, au cœur de l’Hérault ! À pied, à vélo, en canoë ou en stop, Nans et Mouts sillonnent ces paysages et rivières magnifiques à la recherche de danseurs, musiciens et du matériel nécessaire pour sonoriser leur projet. Leur spectacle pourrait prendre la forme d’un ballet flottant, d’un bal sur une flottille ou de toute autre idée née au fil de leurs rencontres… Car, comme toujours, tout se construit au gré du hasard et des belles âmes croisées sur leur chemin.

Échange, don, troc : ils devront faire preuve de persévérance et de confiance pour transformer leur rêve poétique et un brin fou en réalité.