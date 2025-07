« En Famille » : le prime « Des vacances bien corsées » ce soir sur M6 (9 juillet 2025)

Publicité





En Famille au programme TV du mercredi 9 juillet 2025 – Ce soir à la télé, M6 propose un prime inédit de « En Famille » intitulé « Des vacances bien corsées ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou sur M6+.







« En Famille », le prime « Des vacances bien corsées » : présentation

Cap sur la Corse pour les Le Kervelec ! Jacques est convié à célébrer le cinquantième anniversaire du barrage qu’il a contribué à bâtir avec passion en tant que jeune chef de chantier. Une occasion en or pour Brigitte et lui de se replonger dans les souvenirs de leur jeunesse et de faire découvrir à leurs proches cette île qui leur est si chère. C’est là qu’ils ont décidé de construire, bien au-delà du barrage, le plus beau des projets : leur famille. Mais ce séjour idyllique pourrait bien tourner au cauchemar, car ces vacances corses vont prendre une tournure des plus inattendues…

Le casting

AVEC : Yves Pignot (Jacques), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne Savary (Marjorie), Charlie Bruneau-Pouilloux (Roxane), Lucie Bourdeu (Chloé), Axel Huet (Antoine), Olivier Mag (Jean-Pierre Escourrou), Benoît Moret (Seb), Gérémy Crédeville (Milo), Calixte Broisin-Doutaz (Gaspard), et Antoinette Giret (Annabelle)



