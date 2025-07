Ici tout commence du 10 juillet : Emi quitte Lionel, Souleymane se décide (résumé + vidéo épisode 1216 en avance)

Publicité





Si Souleymane fuit toujours ses responsabilités, Lionel va faire une proposition à Kelly ce soir dans « Ici tout commence ». Et Maya va faire un choix pour sauver son couple avec Malik !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 10 juillet – résumé de l’épisode 1216

À l’Institut, Kelly confie à Jim et Jasmine que Lionel lui a proposé d’élever son bébé avec elle. Rassurée que son enfant ait une figure paternelle, elle espère ainsi laisser du temps à Souleymane. De son côté, Souleymane a eu son père au téléphone, il rentre bientôt. Grâce à lui, le jeune homme accepte finalement de reconnaître et d’assumer son rôle de père, ce qui ravit Rose.

Lionel, lui, confie à Olivia qu’il a fait cette proposition à Kelly sans en parler à Emi. Il réalise avoir agi trop vite. Olivia le rassure : il peut encore changer d’avis. Au restaurant éphémère, Souleymane annonce à Jim qu’il renonce à New York pour son enfant. Jim lui apprend alors la proposition de Lionel à Kelly…



Après le service, Jasmine partage son expérience de jeune mère avec Kelly, qui comprend que Lionel n’a peut-être pas mesuré l’ampleur de son engagement. Dans la serre, Kelly et Lionel décident de ne pas devenir co-parents. Elle lui propose plutôt d’être le parrain, ce qu’il accepte.

Lionel retrouve Emi et lui avoue tout. Déçue, elle préfère rompre.

Par ailleurs, Clotilde et Constance annoncent à Loup que Teyssier veut qu’il l’aide sur un dessert. Mais après une séance de travail, Teyssier est pris de tremblements et demande à Loup d’éplucher le maïs. Gêné, Loup refuse et s’en va. Il avoue ensuite à Clotilde et Joachim qu’il n’aime pas cuisiner…

Ici tout commence du 10 juillet 2025 – extrait vidéo

