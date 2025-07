Ici tout commence du 24 juillet : Léonard et Zoé piégés, Teyssier prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1226 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1226 – Léonard et Zoé vont être piégés ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Résultat, ils loupent la première épreuve et Teyssier décide de les virer !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 juillet – résumé de l’épisode 1226

Teyssier, remis sur pied grâce à son traitement, assure à Clotilde être prêt pour la compétition. Il accuse Annabelle d’avoir modifié les règles pour le piéger, mais celle-ci nie toute implication.

De leur côté, Léonard et Zoé, stressés, vont nager pour se détendre, mais restent coincés dans la piscine. Libérés trop tard, ils découvrent qu’ils ont été remplacés par Carla et Gaspard pour l’épreuve sur les fromages régionaux. Leur brigade termine 3e, l’école de Paris est éliminée. Teyssier, furieux, les renvoie.



Pendant ce temps, Antoine et Laetitia, de retour de concert, constatent l’épuisement de Kelly et Souleymane. Ils décident de reprendre la main avec Eloi pour les soulager. Dans leur ancien bureau, Laetitia se confie sur ses histoires à Paris, Antoine évoque son burn out.

Enfin, dans le parc, Loup impressionne en reconstituant un échiquier, révélant son hypermnésie. Tom, intrigué, pense être HPI après un test…

Ici tout commence du 24 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.