Plus Belle La Vie du 24 juillet 2025 : Morgane surprend Vadim, il avoue... (résumé + extrait vidéo épisode 383 en avance)

Plus belle la vie du 24 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 383 de PBLV – Morgane va surprendre Vadim entrain de piéger Delmas cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vadim va alors lui faire un aveu choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 juillet 2025 – résumé de l’épisode 383

Vadim retrouve Delmas devant son hôtel et lui présente ses excuses pour l’incident survenu la veille avec sa mère. Il se dit sincèrement désolé. Delmas lui demande alors si elle souffre de dépression. Vadim confirme. Delmas se souvient qu’à l’époque déjà, elle montrait des signes de fragilité. Intrigué, Vadim lui demande quand ils se sont rencontrés. Delmas lui explique qu’il était l’instructeur de sa mère, Florence, lorsqu’elle passait le concours de police. Vadim tombe des nues : il ignorait totalement que sa mère avait été flic. Il lui demande ce qui s’est passé. Delmas lui répond qu’elle était trop fragile pour ce métier, qu’elle n’a pas tenu le choc et qu’elle a fini par abandonner. Ils ne se sont plus revus depuis. Vadim lui demande alors s’il s’est passé quelque chose entre eux, mais Delmas affirme que non.

De son côté, Jean-Paul parle à Patrick de l’incident avec la mère de Vadim la veille au centre nautique. Patrick est surpris que Vadim ne lui en ait pas parlé, d’autant plus qu’apparemment, elle le connaissait. Patrick commence à se demander si elle aurait un lien avec la tentative de meurtre…



Patrick tente de joindre Vadim, mais ce dernier, occupé avec sa mère, ne décroche pas. Il la confronte : pourquoi ne lui a-t-elle jamais dit qu’elle avait été flic ? Elle lui répond que cette période a été trop douloureuse. Vadim insiste pour obtenir des explications, mais elle lui demande de laisser tomber. Il la regarde droit dans les yeux et lui pose une seule question : est-ce que c’est lui ?

Pendant ce temps, au centre nautique, Aya rappelle à l’ordre Djawad, qui n’a pas dressé les tables. Il envoie un message à Ariane, mais l’ambiance est tendue entre eux. Ariane lui conseille d’être plus spontané. Plus tard, au commissariat, elle critique son message devant Jean-Paul. Il ne comprend pas sa réaction : Djawad lui propose simplement de sortir. Il en conclut qu’elle est amoureuse, mais qu’elle a peur de ses sentiments.

Delmas lance une nouvelle épreuve éliminatoire : une épreuve aquatique… tout habillé. Chaillot provoque Morgane, qui finit par l’envoyer balader. Delmas les recadre aussitôt. Pendant ce temps là, Patrick rejoint Vadim au centre nautique. Il veut comprendre ce qui se passe avec sa mère. Vadim finit par lâcher qu’elle est bipolaire, et qu’elle n’a pas apprécié qu’il s’en prenne à Morgane. Patrick lui demande s’il connaît Morgane, mais Vadim nie. Pendant ce temps, à l’intérieur, Morgane effectue son plongeon. Delmas annonce ensuite les résultats : Laura, Melvin et Morgane forment le trio de tête. Minh est éliminé. Delmas reproche cependant à Morgane son mauvais temps et lui demande de se ressaisir. Plus tard, Laura remercie Morgane de ne pas avoir révélé son secret à Patrick.

Djawad retrouve Ariane, mais celle-ci reste froide. Il lui reproche de trop se prendre la tête. Finalement, elle se détend, sourit et l’embrasse.

Plus tard, Delmas nage seul quand Vadim s’approche et enfonce discrètement un clou sous sa claquette. En sortant de l’eau, Delmas lui reproche son retard, enfile sa claquette… et se blesse. Vadim propose d’inspecter la blessure : il lui montre un clou planté dans la semelle. Il insiste pour désinfecter la plaie. Une fois Delmas parti, Vadim glisse le coton dans un sachet plastique… Morgane l’aperçoit, intriguée, et le suit. Elle finit par le confronter : elle menace d’en parler à Patrick. Vadim finit par avouer : il veut savoir si Delmas est son père.

VIDÉO Plus belle la vie du 24 juillet 2025 – extrait vidéo

